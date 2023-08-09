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Сегодня, 05:24

«Бавария» ведет переговоры с «Челси» по трансферу Кепы

Евгений Козинов
Корреспондент
Кепа Аррисабалага.
Фото USA Today Sports
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«Бавария» хочет подписать голкипера Кепу Аррисабалагу из «Челси». Как сообщает Sport 1, между клубами уже налажены контакты по этому вопросу.

На этой неделе появилась информация, что голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, который восстанавливается от травмы, сможет вернуться на поле не раньше 2024 года. В декабре 37-летний немец получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Ему была сделана операция.

На этой неделе голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер, которого зимой подписали на замену Нойеру, ушел из «Баварии». Он присоединился к «Интеру», подписав трехлетний контракт.

28-летний Кепа перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он сыграл 39 матчей и пропустил 45 мячей. В 12 встречах испанец отыграл на ноль.

Мануэль Нойер. Нойер может вернуться на поле только в 2024 году
Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Бавария
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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