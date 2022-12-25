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Трансферы

Сегодня, 11:35

Бывший тренер вратарей «Монако»: «Нюбель может достичь уровня Нойера. Он невероятно умен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей «Монако» Ватрослав Михачич поделился мнением о перспективе вратаря «Баварии» Александра Нюбеля, который выступает за «Монако» на правах аренды.

«В правильных условиях Нюбель может достичь уровня Нойера. Алекс прибыл в «Монако», имея мало игрового времени и находясь в тени Нойера. Но после шаткого старта он быстро показал свой внушительный потенциал. Алекс усердно работал и развивался. Нюбель — чрезвычайно умный голкипер, который хорошо читает игру и предвидит опасные ситуации. Он хорошо подготовлен и храбр в своих действиях на поле. Нойер тоже не стал одним из лучших вратарей современности за один день. Он стал таким благодаря усердной работе с грамотными специалистами и большому количеству сложных матчей. Алексу тоже предстоит пройти этот путь. Тогда он сможет достичь подобных высот», — приводит слова Михачича Bild.

В текущем сезоне 26-летний немецкий голкипер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Монако
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