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Сегодня, 10:00

Осинькин: «У «Крыльев Советов» есть кандидаты, чтобы заменить Пиняева»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что в самарском клубе есть альтернативы на замену нападающему Сергею Пиняеву, который покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Пиняев позвонил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и подтвердил, что уходит из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определенные кандидаты. Мы хотим сделать все, чтобы безболезненно заменить Пиняева. Понятно, что осенью это был яркий игрок нашей команды, продуктивный. Он реально прогрессировал на глазах, но жизнь не стоит на месте. Нам надо сделать все, чтобы команда не зависела от потери одного человека», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Также «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-u-krylev-est-kandidaty-chtoby-bezboleznenno-zamenit-pinyaeva-1449680/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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