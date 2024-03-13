Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

13 марта, 21:43

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Барселоны» Кунде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, серьезный интерес к 25-летнему французу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что в «Барселоне» довольны Кунде, но готовы продать его при получении выгодного предложения.

Кунде выступает за каталонцев с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 36 матчей, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Жюль Кунде
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» летом намерен приобрести Дьекереша из «Спортинга»

«ПСЖ» готов предложить 75 миллионов фунтов за Рэшфорда