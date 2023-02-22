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Мейра: «В нынешнем составе «ПСЖ» Малком — игрок скамейки»

Мейра поделился мнением о несостоявшемся переходе Малкома в «ПСЖ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о несостоявшемся переходе нападающего петербургского клуба Малкома в «ПСЖ».

«У «ПСЖ» есть Месси, Мбаппе, Неймар, мало у кого есть шанс заиграть на высоком уровне в такой компании. Эти трое без всяких сомнений лучшие игроки мира. Поэтому не только Малкому было бы тяжело заиграть в такой конкурентной среде, но и любому другому футболисту. Если Мбаппе или Месси уйдут, у Малколма появится шанс, но в нынешнем составе «ПСЖ» Малком — игрок скамейки и ротации. Если у кого-то случится травма, заболеют, то может быть. Да и то вряд ли, если взглянуть на нынешнюю скамейку запасных парижан. Мне он очень нравится как игрок, фантастический футболист, к тому же играл в «Барселоне». Давайте подождем и посмотрим, потому что в «ПСЖ» он сейчас сможет столкнуться с большими трудностями», — приводит слова Мейры Metaratings.ru.

В январе «Зенит» вел переговоры о переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 23 матча в составе «Зенита», забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/meira-v-nyneshnem-sostave-pszh-malkom-igrok-skameiki-229873/
Малком Филипе (Малком)
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