Мейра: «В «Челси» по-прежнему наблюдают за Захаряном»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра отметил, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в будущем еще может перейти в «Челси».

«Захарян сможет перейти в «Челси» в будущем? Я думаю, да. Потенциал для этого у него есть. «Челси» приобрел много молодых футболистов: Энцо, Мундрик. Они по-прежнему наблюдают за Захаряном. У него соответствующий уровень мастерства. Я на сто процентов уверен, что в ближайшем будущем он заиграет за европейский топ-клуб», — цитирует Metaratings.ru Мейру.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.