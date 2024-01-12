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Сегодня, 00:57

Форвард «Челси» Датро Фофана на правах аренды перейдет в «Бернли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бернли» в ближайшее время арендует нападающего «Челси» Давида Датро Фофана, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний ивуариец пройдет медосмотр перед завершением перехода в субботу, 13 января. Ожидается, что «Бернли» целиком будет выплачивать зарплату форварда во время аренды.

11 января «Челси» объявил о досрочном прекращении арендного соглашения по Датро Фофана с берлинским «Унионом». Нападающий провел за немецкий клуб 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Бернли
ФК Челси
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