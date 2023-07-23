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Сегодня, 10:58

Шомуродов переходит в «Кальяри»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
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Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов переходит в клуб «Кальяри», который только что вернулся в серию А.

28-летний узбек переезжает на Сардинию на правах годичной аренды с правом выкупа в 9 миллионов евро.

О переходе бывшего нападающего «Ростова» в команду, которую тренирует известный специалист Клаудио Раньери, должно быть объявлено в начале следующей недели.

Новый клуб Шомуродова играет на стадионе, который вмещает 16 400 зрителей. Уже на сегодняшний день «Кальяри» продал 10 000 сезонных абонементов.

Во второй половине сезона-2022/23 нападающий выступал за «Специю» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Шомуродов провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Кальяри
ФК Рома
серия А
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