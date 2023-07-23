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Трансферы

Сегодня, 10:31

Marca: «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании Мбаппе

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заинтересовал топ-клубы английской премьер-лиги, сообщает Marca.

По информации испанского издания, 24-летний француз привлек внимание «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма».

Владелец «шпор» Дэниел Леви и босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи находятся в тесном контакте по поводу потенциального переезда в Париж форварда Харри Кейна.

Отмечается, что «Челси» может позволить себе трансфер Мбаппе только после продажи нескольких игроков.

22 июля сообщалось, что «ПСЖ» поставил ультиматум форварду и пригрозил потерей сезона, если он не уйдет этим летом или не продлит контракт.

В пятницу 21-го числа появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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