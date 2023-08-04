Форварда «Аталанты» Хойлунда заметили в Манчестере

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд находится в Манчестере.

20-летний датчанин выходил из здания, в котором, как предполагается, проходила его фотосессия перед объявлением о переходе в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере за 70 миллионов евро.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.