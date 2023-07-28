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Сегодня, 19:16

Фред согласовал условия контракта с «Галатасараем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 30-летний бразилец согласовал условия контракта с турецким клубом. Главной целью «МЮ» на замену Фреду является полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат.

Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел за манкунианцев 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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