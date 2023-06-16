Белоус: «Если Кузяев в «Зените» выдерживал конкуренцию, то и в Турции ему это по зубам будет»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус высказался о возможном переходе игрока «Зенита» Далера Кузяева в «Бешикташ» из Турции.

«Сначала Далер Кузяев должен определиться нужно ли ему переходить в «Бешикташ» или нет. Этот клуб играет в еврокубках. Для того, чтобы строить свою дальнейшую футбольную судьбу международные матчи — это лучшая витрина. Если у Далера есть возможность играть в чемпионате Турции, то это неплохой вариант. Если он в «Зените» выдерживал конкуренцию, то и в Турции ему это по зубам», — пиводит слова Белоуса портал «РБ Спорт».

По информации источника, турецкий клуб готов предложить 30-летнему россиянину контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Кузяев будет получать от 1,8 до 2,2 миллиона евро в год, а также получит подписной бонус в размере 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей за «Зенит», в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года.