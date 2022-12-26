Гакпо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСВ Эйндховен» Коди Гакпо по-прежнему хочет стать футболистом «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, трансфер Гакпо обойдется английскому клубу в 60 миллионов евро. Отмечается, что 23-летний нидерландец хотел стать игроком «МЮ» еще летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСВ планирует продать футболиста минимум за 75 миллионов евро.

На ЧМ-2022 нидерландский форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел за ПСВ 24 встречи во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.