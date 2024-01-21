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21 января, 23:10

Игнатьев объяснил уход Кругового в ЦСКА из «Зенита»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«Футболисты так устроены, что в самосознании первичен футбол — зарплата и прочие привилегии всегда будут на втором плане. Как только футболист не получает достаточного количества игрового времени, он перестает получать удовольствие и начинает тосковать, и зарплата в конечном итоге не особо в радость. Думаю, что Круговой в последнее время в «Зените» не испытывал радости от футбола, отчего и принял решение уйти в ЦСКА», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Источник: Газета.Ru
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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