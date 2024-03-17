Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

17 марта, 17:58

Иммобиле может покинуть «Лацио» и стать игроком «Интера»

Чиро Иммобиле.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в другом клубе серии А, информирует TMW.

Согласно данным источника, 34-летний игрок входит в сферу интересов «Интера». Представители «нерадзурри» уже провели предварительные переговоры с агентами нападающего по поводу возможного трансфера ближайшим летом. При этом сам футболист рассматривает вариант с уходом из римской команды из-за нападок со стороны болельщиков «орлов».

Иммобиле выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Всего за клуб он провел 332 матча, забил 206 голов и отдал 54 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иммобиле в 7 миллионов евро.

Чиро Иммобиле
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
2
0
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оливье Жиру планирует продолжить карьеру в МЛС

«Вест Хэм» летом попытается подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра