Иммобиле может покинуть «Лацио» и стать игроком «Интера»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в другом клубе серии А, информирует TMW.

Согласно данным источника, 34-летний игрок входит в сферу интересов «Интера». Представители «нерадзурри» уже провели предварительные переговоры с агентами нападающего по поводу возможного трансфера ближайшим летом. При этом сам футболист рассматривает вариант с уходом из римской команды из-за нападок со стороны болельщиков «орлов».

Иммобиле выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Всего за клуб он провел 332 матча, забил 206 голов и отдал 54 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иммобиле в 7 миллионов евро.