«Интер» интересуется защитником «Атлетико» Эрмосо

«Интер» может подписать защитника «Атлетико» Марио Эрмосо, сообщает Gazzeta dello sport.

По информации источника, миланцы хотят усилить позицию центрального защитника. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить испанцу четырехлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 28-летний Эрмосо провел 35 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.