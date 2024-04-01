«Интер» интересуется защитником «Атлетико» Эрмосо

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«Интер» может подписать защитника «Атлетико» Марио Эрмосо, сообщает Gazzeta dello sport.
По информации источника, миланцы хотят усилить позицию центрального защитника. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить испанцу четырехлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.
В текущем сезоне 28-летний Эрмосо провел 35 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.