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Сегодня, 14:36

«Интер» интересуется защитником «Атлетико» Эрмосо

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«Интер» может подписать защитника «Атлетико» Марио Эрмосо, сообщает Gazzeta dello sport.

По информации источника, миланцы хотят усилить позицию центрального защитника. Отмечается, что итальянский клуб готов предложить испанцу четырехлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 28-летний Эрмосо провел 35 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
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