«Интер» покупает полузащитника Самарджича за 16 миллионов евро и права на хавбека Фаббиана

«Интер» договорился о переходе полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, «нерадзурри» заплатят за 21-летнего серба 16 миллионов евро, также клуб из Удине получит права на хавбека Джованни Фаббиана (с опцией обратного выкупа).

20-летний Фаббиан в прошлом сезоне выступал за «Реджину» на правах аренды, забил 8 голов в 36 матчах серии Б.

Контракт Самарджича игрока с «Удинезе» действует до июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе», 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.