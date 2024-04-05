Источник: «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро за Вирца

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

По данным журналиста Антонио Гальярдо, мадридцы готовы заплатить за 20-летнего немца 100 миллионов евро. Отмечается, что потенциальный трансфер состоится не ранее 2025 года из-за желания игрока продолжить выступление в леверкузенском клубе.

По информации источника, еще одним претендентом на игрока является «Манчестер Сити». Однако «Реал» остается фаворитом из-за возможного перехода в клуб главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Контракт Вирца с клубом истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

На счету 20-летнего игрока 141 матч за «Байер», в которых он забил 36 голов и отдал 48 результативных передач.