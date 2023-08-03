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Сегодня, 11:28

Канселу согласовал условия контракта с «Барселоной»

Мария Гусева
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний португалец согласовал с каталонским клубом условия личного контракта.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Защитник провел 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения «Бавария» решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Жоау Канселу
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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