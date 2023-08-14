Кайседо перешел в «Челси» за рекордные для АПЛ 133 миллиона евро

«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо. Контракт с 21-летним Эквадорцем рассчитан на 8 лет, до лета 2031 года.

Ранее сообщалось, что трансфер является рекордным для АПЛ — «Челси» отдаст за хавбека 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро).

Действующий рекорд установил переход Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 миллионов фунтов) в этим летом.

11 августа стало известно, что Кайседо отказался от перехода в «Ливерпуль». Мерсисайдцы предлагали на игрока 127 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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