Кайседо перешел в «Челси» за рекордные для АПЛ 133 миллиона евро

Сегодня, 20:41
«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо. Контракт с 21-летним Эквадорцем рассчитан на 8 лет, до лета 2031 года.
Ранее сообщалось, что трансфер является рекордным для АПЛ — «Челси» отдаст за хавбека 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро).
Действующий рекорд установил переход Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 миллионов фунтов) в этим летом.
11 августа стало известно, что Кайседо отказался от перехода в «Ливерпуль». Мерсисайдцы предлагали на игрока 127 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.