Коутиньо отклонил предложения «Бетиса» и «Бешикташа», чтобы перейти в катарский «Аль-Духаиль»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Аль-Духаиль», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, катарский клуб арендует 31-летнего бразильца и будет выплачивать его зарплату в полном объеме. Коутиньо отклонил предложения «Бетиса» и «Бешикташа», чтобы присодениться к «Аль-Духаилю».

Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с 2022 года. Он провел за бирмингемцев 43 матча, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. В текущем сезоне бразилец дважды выходил на поле, сыграв в общей сложности 24 минуты.