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Сегодня, 17:53

Коутиньо отклонил предложения «Бетиса» и «Бешикташа», чтобы перейти в катарский «Аль-Духаиль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Аль-Духаиль», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, катарский клуб арендует 31-летнего бразильца и будет выплачивать его зарплату в полном объеме. Коутиньо отклонил предложения «Бетиса» и «Бешикташа», чтобы присодениться к «Аль-Духаилю».

Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с 2022 года. Он провел за бирмингемцев 43 матча, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. В текущем сезоне бразилец дважды выходил на поле, сыграв в общей сложности 24 минуты.

Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
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