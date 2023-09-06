Гюндоган объяснил, почему решил перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган объяснил причины ухода из «Манчестер Сити».

«Сити» довольно долго тянул, пока переговоры действительно не активизировались. В конце концов, это был идеальный финал, лучшего времени и быть не могло. Я также мечтал с детства играть за «Барселону», — приводит слова Гюндогана Bild.

32-летний немец в летнее трансферное окно в статусе свободного агента подписал контракт с «Барселоной». Он выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В свой последний сезон Гюндоган выиграл с «горожанами» Лигу чемпионов.