Криштиану Роналду не принял никакого решения о своем будущем

Нападающий Криштиану Роналду не принял еще никакого решения о своем будущем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

По данным источника, до окончания ЧМ-2022 Роналду ничего не будет подписывать. Предложение от «Аль-Наср» остается в силе — 200 миллионов евро в год до 2025 года. Но между сторонами ничего не согласовано.

Также сообщается, что Роналду ожидает предложений от европейских клубов.

Ранее информировалось, что 37-летний футболист не согласился на переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, так как ищет клуб в Европе.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.