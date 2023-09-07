Кутепов объяснил, почему подписал контракт с «Велесом» из второй лиги

Новичок «Велеса» Илья Кутепов высказался о причинах перехода в московский клуб.

«Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать.

Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения. В предложении от «Велеса» сошлось все», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым 6 сентября. В прошедшем сезоне команда вылетела из первой лиги во вторую.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.