Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:51

Кутепов объяснил, почему подписал контракт с «Велесом» из второй лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Новичок «Велеса» Илья Кутепов высказался о причинах перехода в московский клуб.

«Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать.

Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения. В предложении от «Велеса» сошлось все», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым 6 сентября. В прошедшем сезоне команда вылетела из первой лиги во вторую.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Кутепов играл за московский «Спартак». Кроме того, на его счету 13 матчей за сборную России.

Источник: Sport24
Илья Кутепов
Футбол
ФК Велес
Обсудить
Читайте также
Белорусская теннисистка Соболенко станет новой первой ракеткой мира
Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе
В Ростове-на-Дону на месте падения беспилотника введен режим ЧС
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
Рожков сообщил о намерении Паралимпийского комитета навсегда исключить РФ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник «Интера» Далберт перешел в «Интернасьонал»

Источник: Дзагоев может продолжить карьеру в Греции