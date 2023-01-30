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Трансферы

Сегодня, 12:01

«Лидс» арендует хавбека «Ювентуса» Маккени

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни в скором времени перейдет в «Лидс», сообщает Sky Sports.

По информации издания, американец уже прилетел в Англию для прохождения медосмотра. Игрок будет выступать за английский клуб на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне он сыграл за «Юве» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи во всех турнирах.

«Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 19 матчей.

Футбол
ФК Лидс
ФК Ювентус
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