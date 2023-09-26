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Сегодня, 01:20

«Ливерпуль» надеется подписать Гимарайнша из «Ньюкасла»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Ливерпуль» оставляет попытки подписать 25-летнего бразильца, несмотря на то, что игрок согласовал новый контракт с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что зимой «Реал» собирается подписать Гимарайнша.

Гимарайнш выступает за «Ньюкасл» с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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