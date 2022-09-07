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Трансферы

7 сентября, 09:30

«Локомотив» может подписать контракт с бразильцем Педриньо

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Педриньо.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», «Локомотив» близок к подписанию контракта с 22-летним бразильским полузащитником «Америки» Педриньо.

Потенциальный новичок «Локо» поможет разнообразить атакующие действия команды и придаст ей скорости. Знакомые, следящие за бразильским футболом, говорят, что Педриньо способен усилить железнодорожников. Перспектива у трансфера есть.

В этом сезоне он провел 19 матчей за команду, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

В «Америку» он перешел в феврале этого года из «Ред Булл Брагантино» на правах аренды. Контракт хавбека истекает в декабре 2022 года. Его трансферная стоимость — 1,8 миллиона евро.

Трансферное окно закроется в России 8 сентября.

ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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