Источник: «Локомотив» просит за трансфер Тикнизяна в «Зенит» от 10 до 12 миллионов евро

«Локомотив» просит у «Зенита» от 10 до 12 миллионов евро за Тикнизяна

«Зенит» обращался в «Локомотив» по поводу трансфера защитника московского клуба Наира Тикнизяна, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга действительно контактировал с железнодорожниками по поводу приобретния игрока сборной Армении. «Локомотив» просит за переход Тикнизяна от 10 до 12 миллионов евро. В контракте футболиста с московским клубом прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года.Контракт 24-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.