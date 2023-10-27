«Манчестер Сити» готов отпустить Альвареса за 80 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» установил ценник на форварда Хулиана Альвареса, утверждает Football Insider.

По информации источника, «горожане» готовы расстаться с 23-летним аргентинцем за 80 миллионов фунтов стерлингов.

Альварес выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы «Реал» и «Барселона».