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27 октября, 09:38

«Манчестер Сити» готов отпустить Альвареса за 80 миллионов фунтов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» установил ценник на форварда Хулиана Альвареса, утверждает Football Insider.

По информации источника, «горожане» готовы расстаться с 23-летним аргентинцем за 80 миллионов фунтов стерлингов.

Альварес выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Футбол
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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