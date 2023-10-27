«Ливерпуль» может заплатить 49 миллионов евро за Инасиу из «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу может продолжить карьеру в «Ливерпуле», утверждает Bild.

По информации источника, летом на 22-летнего португальца претендовал «Манчестер Юнайтед», но вышел из гонки, поскольку Харри Магуайр остался в клубе.

Теперь «Ливерпуль» считается фаворитом в борьбе за игрока. Трансфер может обойтись мерсисайдцам в 49 миллионов евро.

Инасиу является воспитанником «Спортинга». В текущем сезоне он провел 12 матчей за лиссабонцев во всех турнирах.