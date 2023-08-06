«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Леону Горецке из «Баварии»

Ранее сам футболист заявил, что намерен продолжить играть за мюнхенцев, но ситуацию мог изменить азиатский тур «Баварии», в ходе которого Горецка ни разу не вышел на поле в стартовом составе.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по 28-летнему немцу. Кроме того, на него претендует «Ювентус».

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 40 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.

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