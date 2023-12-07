«Манчестер Юнайтед» может расстаться с тремя игроками

«Манчестер Юнайтед» определился с игроками, которые покинут клуб в зимнее трансферное окно.

По информации The Independent Эрик тен Хаг больше не рассчитывает на вингера Джейдона Санчо, хавбека Каземиро и защитника Рафаэля Варана.

Отмечается, что главной трансферной целью клуба после продажи игроком станет защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо. Также «МЮ» заинтересован в подписании центрального полузащитника.

Ранее об интересе манкунианцев к Тодибо сообщал The Sun. 23-летний француз в этом сезоне провел за «Ниццу» 12 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Тодибо с клубом действует до лета 2027 года. Стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.