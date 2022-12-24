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Трансферы

Сегодня, 14:59

Арнаутович: «Моуринью хотел видеть меня в «МЮ», но у клуба не хватало денег»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович рассказал, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел его видеть у себя в клубе.

«Жозе хотел заполучить меня, когда я играл за «Вест Хэм». Он спросил у меня, во сколько обойдется трансфер. Но его «Манчестер Юнайтед» тогда уже купил Погба, и у них не было достаточно денег, чтобы организовать мой переход», — приводит слова Арнаутовича Sportweek.

Арнаутович выступал за «Вест Хэм» с 2017 по 2019 год. Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

В текущем сезоне 33-летний австриец сыграл за «Болонью» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

Марко Арнаутович
ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
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