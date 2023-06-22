«Марсель» интересуется защитником «Фулхэма» Робинсоном

«Марсель» планирует подписать трех защитников в летнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, клуб особенно заинтересован в Энтони Робинсоне из «Фулхэма». Также к 25-летнему американцу проявляют интерес «Манчестер Сити», «Милан» и «Интер».

Робинсон выступает за «Фулхэм» с лета 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Робинсон провел 38 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.