«Милан» близок к трансферу защитника «Бетиса» Миранды

Защитник «Бетиса» Хуан Миранда близок к переходу в «Милан», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Милан» договорился с 23-летним испанцем о подписании контракта до 2028 года. Теперь россонери планируют предложить 2 миллиона евро «Бетису». Контракт защитника с испанским клубом истекает в конце сезона.

Миранда является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне он провел за «Бетис» 12 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.