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Сегодня, 05:03

Модест подтвердил переговоры с «Аль-Ахли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий дортмундской «Боруссии» Антони Модест может продолжить карьеру в «Аль-Ахли». Победитель африканской лиги чемпионов близок к тому, чтобы бесплатно подписать 35-летнего француза.

«Да, «Аль-Ахли» заинтересован. Если поступит предложение, то я должен посмотреть, как пойдут переговоры. К счастью, предложения есть всегда, но они также должны подходить мне», — цитирует Bild Модеста.

Модест стал свободным агентом 1 июля после того, как его контракт с дортмундской «Боруссией» истек. В настоящее время он живет в Кельне и тренируется с командой четвертого дивизиона «Фортуна Кельн». Летом он отклонил предложения из Турции и второй бундеслиги, поскольку ищет более привлекательный клуб.
Антони Модест
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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