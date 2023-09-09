Модест подтвердил переговоры с «Аль-Ахли»

Экс-нападающий дортмундской «Боруссии» Антони Модест может продолжить карьеру в «Аль-Ахли». Победитель африканской лиги чемпионов близок к тому, чтобы бесплатно подписать 35-летнего француза.

«Да, «Аль-Ахли» заинтересован. Если поступит предложение, то я должен посмотреть, как пойдут переговоры. К счастью, предложения есть всегда, но они также должны подходить мне», — цитирует Bild Модеста.

Модест стал свободным агентом 1 июля после того, как его контракт с дортмундской «Боруссией» истек. В настоящее время он живет в Кельне и тренируется с командой четвертого дивизиона «Фортуна Кельн». Летом он отклонил предложения из Турции и второй бундеслиги, поскольку ищет более привлекательный клуб.