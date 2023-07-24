Ретеги о переходе в «Дженоа»: «Хочу быть ближе к итальянскому футболу»

Нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Италии Матео Ретеги подтвердил переход в «Дженоа».

«Я очень доволен и счастлив тем, что со мной происходит. Играть в Европе — моя детская мечта, и она сбывается.

Решение о переходе в «Дженоа» мы приняли всей семьей и подумали, что оно было лучшим из возможных. Я перехожу в большой клуб, я счастлив и готов развиваться.

Я хочу быть как можно ближе к итальянскому футболу, делаю все возможное, чтобы расти, развиваться и быть готовым, если мне позвонят», — цитирует игрока ESPN.

Ранее сообщалось, что интерес к Ретеги проявляют «Интер», «Атлетико» и «Айнтрахт».

24-летний итальянец сыграл 28 матчей в аренде за «Тигре» в сезоне-2022/23, он забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 16 миллионов евро. На его счету 2 матча и 2 гола в составе сборной Италии.