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16 декабря, 22:58

«Нью-Йорк Ред Буллз» объявил о переходе Форсберга из «Лейпцига»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эмиль Форсберг.
Фото ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
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Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг перешел в «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщатся на официальном сайте клуба из МЛС.

32-летний швед подписал контракт до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист присоединится к новой команде в начале следующего года.

Форсберг выступал за «Лейпциг» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

16 декабря гол Форсберга помог «Лейпцигу» обыграть «Хоффенхайм» (3:1) в 15-м туре бундеслиги.

Эмиль Форсберг
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Нью-Йорк Ред Буллз
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