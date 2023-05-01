«Ньюкасл» хочет летом приобрести нападающего «Ромы» Дибалу

«Ньюкасл» планирует в летнее трансферное окно подписать нападающего «Ромы» Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.

Сообщается, что в контракте 29-летнего аргентинца с римским клубом есть пункт об отступных в размере 12 миллионов евро.

Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дибала провел за команду 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.