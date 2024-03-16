«Ньюкасл» может подписать голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Мамардашвили

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает The Times.

По информации источника, игра 23-летнего грузина нравится главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау. Футболиста неоднократно просматривали скауты английского клуба.

При этом ожидается, что «Ньюкасл» столкнется с конкуренцией в борьбе за Мамардашвили.

Вратарь выступает за «Валенсию» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 27 матчей в ла лиге, пропустил 31 мяч и 9 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 30 миллионов евро.

В активе голкипера 14 матчей за сборную Грузии.