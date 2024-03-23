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23 марта, 16:25

Лапорта: «Холанн? «Барселоне» не нужны большие игроки, которые могут помешать гармонии в клубе»

Руслан Минаев
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный переход нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Нам не нужны большие трансферы. Будут определенные изменения, но вряд ли они будут крупными. Наш приоритет — доверять той команде, которая есть у нас сейчас. Нам не нужны игроки, которые могут помешать нашей гармонии», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо.

В январе журналист Франсуа Галлардо сообщал, что норвежский форвард может перейти в «Барселону» летом 2024-го.

В текущем сезоне Холанн провел 34 матча за «Манчестер Сити», забил 29 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Жоан Лапорта
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