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24 марта, 09:41

Источник: «Реал» объявит о переходе Мбаппе перед Евро-2024

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Реал» объявит о подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед началом чемпионата Европы-2024, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что объявление трансфера точно не состоится до того момента, пока мадридцы и парижане играют в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее Transfer News Live со ссылкой на L'Equipe утверждал, что зарплата Мбаппе в «Реале» может составить 2,5-3 миллиона евро в месяц до уплаты налога.

16 марта Sport.es сообщил, что «ПСЖ» попросил 25-летнего форварда не объявлять об уходе из команды до конца четвертьфинала Лиги чемпионов. В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 37 игр, забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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