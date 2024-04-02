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2 апреля, 16:11

Пирес: «Хотел бы видеть Мбаппе в «Ливерпуле». Его связка с Салахом может быть взрывной»

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Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес хотел бы видеть форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Ливерпуле».

«Я хотел бы видеть его в «Ливерпуле». Это отличный клуб, семья, хорошая структура, отсутствие давления, спокойные болельщики... И я думаю, что связка Мбаппе — Салах может быть взрывной», — приводит слова Пиреса As.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне 25-летний француз сыграл 38 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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