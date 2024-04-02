«Евро-Футбол»: форвард «Спартака» Николсон входит в сферу интересов клубов из Турции и Бельгии

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, выступающий за «Клермон» на правах аренды до конца сезона-2023/24, может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в подписании 27-летнего ямайца заинтересованы турецкие и бельгийские команды.

Представители игрока уже ведут работу по поиску нового клуба для своего клиента. При этом сам футболист готов вернуться в «Спартак», если Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера красно-белых.

Николсон перешел в «Клермон» осенью 2023 года. За французский клуб он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6 миллионов евро.