«Рома» арендовала защитника «Ювентуса» Хюйсена

Сегодня, 07:50
Защитник «Ювентуса» Дин Хюйсен на правах аренды перешел в «Рому», сообщается на официальном сайте римского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. 18-летний голландец будет выступать под 3-м номером.
«Для меня не составило труда выбрать «Рому». Я присоединяюсь к великому клубу с великим тренером и многими чемпионами, с которыми у меня будет привилегия делить раздевалку. Я надеюсь, что мы сможем достичь наших целей вместе», — приводит слова Хюйсена официальный сайт «Ромы».
Хюйсен перешел в «Ювентус» летом 2021 года. С того момента он провел за основную команду туринцев один матч.