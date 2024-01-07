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Сегодня, 07:50

«Рома» арендовала защитника «Ювентуса» Хюйсена

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дин Хюйсен (справа).
Фото ФК «Рома»
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Защитник «Ювентуса» Дин Хюйсен на правах аренды перешел в «Рому», сообщается на официальном сайте римского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. 18-летний голландец будет выступать под 3-м номером.

«Для меня не составило труда выбрать «Рому». Я присоединяюсь к великому клубу с великим тренером и многими чемпионами, с которыми у меня будет привилегия делить раздевалку. Я надеюсь, что мы сможем достичь наших целей вместе», — приводит слова Хюйсена официальный сайт «Ромы».

Хюйсен перешел в «Ювентус» летом 2021 года. С того момента он провел за основную команду туринцев один матч.

Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
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