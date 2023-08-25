Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад», утверждает beIN Sports. Теперь саудовскому клубу необходимо договориться с «красными» о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 90 миллионов евро, что станет самым рекордным трансфером в истории саудовской лиги.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 2 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.