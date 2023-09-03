Саутгейт оценил переход Кейна в «Баварию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал переход английского нападающего Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«С эгоистичной точки зрения для сборной Англии, это хорошо, что будущее Кейна на следующие несколько лет уже решено. Потенциально спорные ситуации могут отвлекать игроков. Но для него также хорошо, что теперь ему нужно показать себя в новом клубе. Он так долго был в одном клубе. Теперь ему нужно произвести впечатление на новых одноклубников, новый персонал, новых болельщиков, а также Харри получит жизненный опыт адаптации к новой стране. В этом переходе очень много позитива. Я не уверен, что он станет лучшим игроком, но, возможно, этот ход поможет ему в плане менталитета. Вероятно, когда становишься старше, это единственное, что можешь улучшить», — цитирует The Guardian Саутгейта.

30-летний Кейн 12 августа перешел в «Баварию». В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах за новую команду, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.