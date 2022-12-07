Семья Беллингема хочет, чтобы полузащитник продолжил карьеру в «Ливерпуле»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк.

Ранее к 19-летнему англичанину проявлял интерес «Реал». По информации источника, переговоры с «Ливерпулем» находятся на более продвинутой стадии, чем с мадридским клубом. Семья Беллингема также предпочитает, чтобы хавбек продолжил карьеру в Англии.

Беллингем играет за «Боруссию» с 2020 года. Срок его действующего контракта истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел за «шмелей» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.