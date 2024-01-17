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Сегодня, 22:30

Севикян — о переходе в «Ференцварош»: «Сразу рассматривал это как очень интересный вариант»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдгар Севикян (слева).
Фото ФК «Ференцварош»
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Новичок «Ференцвароша» Эдгар Севикян прокомментировал свой трансфер в венгерский клуб.

«Пари НН» объявил об уходе 22-летнего полузащитника в «Ференцварош» 17 января.

«Про «Ференцварош» я узнал еще несколько лет, когда команда выступала в Лиге чемпионов. Команда всегда на слуху из-за еврокубков. Сразу рассматривал это как очень интересный вариант, поэтому хочется просто развиваться, учиться на международной арене, добиваться побед и хороших результатов.

Знаю, что клуб каждый год борется за чемпионство, очень много титулов за спиной. Слышал, что болельщики очень активно поддерживают.

В Лиге конференций хочется пройти очень далеко, но сначала нужно думать о матче с «Олимпиакосом», который уже, грубо говоря через месяц. А так хочется, чтобы команда прошла настолько далеко, насколько это возможно», — сказал Севикян в видео, которое опубликовала пресс-служба «Ференцвароша».

«Ференцварош» сыграет с «Олимпиакосом» в 1/16 финала Лиги конференций. Первый матч пройдет в Венгрии 15 февраля.

В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Он выступал за «Пари НН» с 2022 года.

 

 

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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