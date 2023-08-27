Стало известно, когда Салах отправится на медосмотр в «Аль-Иттихад»

Стало известно, когда нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отправится на медосмотр в «Аль-Иттихад».

По информации KSA Sport, египетский форвард поедет в расположение саудовского клуба после игры мерсисайдцев с «Ньюкаслом» 27 августа.

Ранее beIN Sports сообщал, что Салах согласился на переход в «Аль-Иттихад». Как утверждал журналист Руди Галетти, саудовцы готовы заплатить за 31-летнего игрока 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.